Latina, spari e bastonate tra indiani: la festa finisce con il morto. Era appena diventato papà

Il bambino nato poco meno di un mese fa non conoscerà mai il padre. L'uomo è stato brutalmente assassinato durante la festa con i connazionali nelle campagne di Borgo Montello, organizzata proprio per quella nascita. Il bambino e la mamma sono in India, lui - 29 anni - al suo primogenito, è ucciso nella casa che condivideva con altri indiani e dove si svolgeva la serata.

Pizza, birre a volontà, superalcolici e voglia di salutare quell'arrivo....

