Senegalese positivo in fuga da Hotel Covid: «Non c'erano controlli»

Un ragazzo senegalese positivo al coronavirus ha lasciato l'Hotel Covid dove era alloggiato facendo perdere le sue tracce. E' accaduto questa mattina a Latina Scalo, dove si trova la struttura utilizzata dalla Asl per ospitare le persone contagiate che non hanno la possibilità di vivere in isolamento nella propria abitazione.

E' stato il personale dell'albergo ad accorgersi che la stanza era vuota e che il ragazzo se n'era andato. A quel punto hanno segnalato la cosa alla Asl che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine. «Quando verrà rintracciato sarà denunciato per aver violato l'obbligo di restare nel proprio domicilio in quanto positivo al covid» spiegano dall'Azienda sanitaria chiarendo che la struttura covid non dispone di controlli che impediscano agli ospiti positivi di lasciare l'albergo.

Ultimo aggiornamento: 17:49

