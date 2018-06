Lunedì 18 Giugno 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 16:22

Una lieve scossa di terremoto a Latina avvertita dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata di magnitudo 2.0 della scala Richter, l'epicento è stato individuato a 6 km da Latina alle 14.32con coordinate geografiche (lat, lon) 41.42, 12.92 ad una profondità di 10 km. L'epicentro dunque è stato individuato nella zona di Fogliano, lungo via Isonzo e non lontano da via della Segheria.