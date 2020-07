Latina, auto vola giù dal ponte in un canale: due morti a Sezze

Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura nel canale.

Sul posto i vigili del fuoco è la polizia stradale di Terracina. Da una prima ricostruzione l'auto sarebbe arrivata "lunga" sbattendo contro il muretto di contenimento e ribaltandosi sarebbe letteralmente volata nell'Ufente sotto al ponte Ferraioli lungo la Migliara 47, non lontano dal ristorante Angeluccio.

I vigili del fuoco con un'auto gru hanno recuperato l'auto. È una Opel Astra di colore chiaro. All'interno è stato trovato il cadavere del conducente. E' un uomo del 1942 di Sezze. Sul posto poco fa sono arrivati i parenti. Nei pressi di ponte Ferraioli è atterrato un elicottero dei vigili del fuoco e sono iniziate le ricerche nel fiume e lungo gli argini della seconda persona che doveva essere nell'auto, ma al momento non è stata trovata.

Ultimo aggiornamento: 11:56

