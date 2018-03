La telefonata del carabiniere killer alla figlia: «Tranquilla Alessia, non ti farò male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Marzo 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 09:52

Inviato a LatinaIl nove dicembre scorso, Luigi Capasso chiamò a telefono la moglie Antonietta e registrò la conversazione. Un colloquio, trasmesso dal programma televisivo «Pomeriggio 5», che conferma le avvisaglie e i segnali di allarme non colti sulla tragedia che si sarebbe scatenata 2 mesi e 19 giorni dopo. È un altro faro, sull'uomo che ha ucciso le due figlie Alessia e Martina per poi spararsi, ferendo prima in modo grave la moglie. A telefono, lei chiede se lui sta registrando e ne riceve un no. Ma lei accenna anche alle sedute di analisi psicologica di cui ripeteva il carabiniere omicida: «Io e te sappiamo la verità, dici io mi sto curando, ma vedo mia figlia in ansia impaurita».Nella conversazione, l'accenno ai tradimenti di lui. Antonietta dice: «Sono stata svergognata, maltrattata, picchiata». E, quando a telefono parla la figlia Alessia, si mostra incerta sulla risposta da dare al padre che la invita ad uscire con lui per vedere le luminarie al Parco di Ariccia. Tanto che Luigi Capasso cerca di rassicurarla: «Non ti preoccupare, a papà, non ti faccio niente». E la figlia replica, con voce esitante: «Lo so che tu non mi faresti mai del male».Ma è sulla condizione psicologica dell'appuntato dei carabinieri, in servizio alla compagnia di Velletri, nei mesi precedenti la tragedia che si sono accese le principali polemiche. C'erano avvisaglie sul gesto che avrebbe premeditato, che chi doveva ufficialmente vigilare sull'equilibrio dell'uomo non ha colto?