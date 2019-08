Latitante in viaggio sul treno, scoperto e arrestato a Udine

Sabato 24 Agosto 2019, 12:23

Un cittadino romeno, di 45 anni, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Udine in servizio di scorta su un treno regionale sulla linea Udine-Venezia. A un controllo, gli agenti hanno scoperto che era destinatario di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a una condanna per complessivi 7 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, lesioni e inosservanza di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.Il suo atteggiamento a bordo del treno ha insospettito il personale della Polfer che lo ha sottoposto a un controllo collegandosi alla banca dati delle forze di polizia, effettuato utilizzando i palmari di nuova generazione, che consentono l'accertamento mediante lettura ottica dei documenti esibiti.