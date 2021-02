«Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai», latitante viene rintracciato e arrestato dopo il video su TikTok

Sbeffeggia i carabinieri con un video su TikTok ma viene rintracciato e arrestato. Mirko Rosa, conosciuto come “Mirko Oro”, 46 enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è finito in manette dopo essere stato fermato in Svizzera a seguito di un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Varese.

APPROFONDIMENTI LATITANTE SOCIAL Ricercato dalla polizia, risponde su Facebook: «Calmi, finisco... LA CAMORRA Latitante tradito dalla passione per Facebook: arrestato dai... MALDESTRO Ladro si spara per sbaglio a una gamba mentre tenta di sfondare la...

Il comando si era attivato per rintracciarlo all'estero dopo un mandato di cattura emesso a suo carico dalla Procura di Busto Arsizio per un cumulo di pena. Incurante del provvediamento a suo carico Rosa ha pubblicato un video su TikTok in cui sbeffeggia i carabinieri: «Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai», afferma, ma proprio grazie al filmato è stato possibile rintracciarlo.

Il 46enne avevai tentato di dissimulare la sua posizione postando video che lo facessero sembrare altrove. Dopo l'oltraggio alle forze dell'ordine era stato fatto un mandato di arresto europeo, così i carabinieri del Reparto Operativo varesino con la collaborazione del Servizio per la Collaborazione Internazionale e alla Polizia Cantonale di Mendrisio, lo hanno rintracciato e arrestato. Ora dovrà scontare 6 anni di carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA