Latitante dal 2013, scoperto e arrestato dalla Finanza grazie a un trasferimento di denaro all'estero

Venerdì 30 Marzo 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 12:14

Ha trasferito denaro all'estero da un'agenzia di "money transfer" senza immaginare che la Guardia di Finanza andasse a controllare i movimenti. E' stato scoperto così e arrestato un latitante, ricercato dal 2013 per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e dichiarazione infedele. Deve scontare tre anni di carcere e la misura nei suoi confronti era stata emessa dalla Procura della Repubblica di C e mai eseguita per irreperibilità.L'uomo, un cittadino originario della Romania, si era trasferito a Itri, nel sud pontino, dove militari delle fiamme gialle lo hanno tratto in arresto dopo alcuni appostamenti.I controlli sui movimenti di denaro verso l'estero sono stati intensificati su disposizione del Comando provinciale di Latina. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.