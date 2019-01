CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Gennaio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vera Mecca è stata Parigi. Vita da latitanti della stagione del terrorismo italiano. Vita da latitanti nell’era della Rete. Oreste Scalzone, mentore e apri pista parigino per tanti ricercati, ha atteso che le sue pendenze fossero nel 2007 prescritte prima di concedersi ai social. Apre un profilo Twitter nel 2016, l’anno dopo la pagina Facebook. Giornalista, scrittore, animatore culturale di incontri in salotti e sedi accademiche, Scalzone è stato un riferimento parigino per decine di latitanti del terrorismo.