Guerra del latte, blocchi stradali e assalti: dalla Sardegna alla Sicilia, si allarga il fronte

Almeno 3mila persone sono radunate in piazza d'Italia a Sassari per manifestare solidarietà ai pastori in lotta per l'aumento del prezzo del latte ovino. Davanti alla sede della Prefettura tantissimi studenti. Ma non solo: ci sono anche i minatori del sito di Olmedo con uno striscione per dire «Siamo tutti figli di pastori». I commercianti del centro hanno aderito alla manifestazione affiggendo sulle vetrine cartelli solidali con gli allevatori.



Analoghe iniziative in tutto il nord ovest della Sardegna, da Buddusò, dove i cittadini hanno sfilato in un corteo silenzioso, ad Ozieri fino ad Alghero. Qui lenzuola bianche sono state stese fuori dalla finestra del Municipio di Porta Terra per volontà del sindaco Mario Bruno, già protagonista insieme ai pastori della manifestazione dei giorni scorsi sulla strada dei Due Mari.

Nuovo blitz contro un trasportatore del latte in Sardegna. Come riporta La Nuova Sardegna, tre uomini incappucciati e armati con bastoni hanno fermato il titolare di un piccolo caseificio e gli hanno intimato di buttare sull'asfalto il contenuto della cisterna: 700 litri di latte appena ritirato dagli allevatori ovini della zona settentrionale dell'Isola. Si tratta del terzo assalto di questo tipo dopo gli episodi di Villacidro e Burcei, nel Sud Sardegna. Sull'episodio indagano i carabinieri.



SALVINI

«Riesco ad occuparmi di un problema alla volta e quindi ho in testa il problema della Sardegna e dei pastori sardi. A quello sto lavorando, poi da dopodomani in avanti mi occuperò del resto». Il vicepremier Matteo Salvini, avvicinato dai giornalisti a Montecitorio, risponde così a chi gli chiede quale sarà la posizione della Lega nel pomeriggio rispetto alla richiesta formulata da Forza Italia per invertire l'ordine del giorno della Camera ed esaminare subito le mozioni sulla Tav. «Sceglieranno altri, in Lega -ribadisce il leader del Carroccio sulla questione- ce ne sono tanti che possono scegliere, fortunatamente».