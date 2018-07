Laura muore a 27 anni, schianto con la Fiat 600: stava raggiungendo gli al mare

Martedì 24 Luglio 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava andando alper raggiungere alcuni amici quando ha avuto un terribile. Laura Antonelli èa la Valdete, nel territorio del comune di Ponzano di Fermo, dove ha avuto un incidente stradale con la sua Fiat 600.Non sono note le cause dell'incidente, forse Laura deve aver perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro una Fiat Panda guidata da un 49enne. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi ma per Laura non c'è stato nulla da fare. Tutta la città è addolorata per la perdita, Laura infatti era molto conosciuta soprattutto nel mondo della pallavolo: nella stagione di volley appena conclusa, aveva militato nel Rapagnano, ma in passato aveva giocato anche a Servigliano e della Videx fra Montegiorgio e Grottazzolina.Decine sono i messaggi su Facebook di amici e non solo che la ricordano come una ragazza sorridente e solare, amante dello sport e molto studiosa. Laura frequentava la facoltà di farmacia all'università di Camerino e lavorava part time in un abulatorio a Porto Sant'Elpidio.