La nipote di Sandro Ciotti vive in auto coi suoi quattro cani: «Non voglio la casa, ma un lavoro»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 21:55

«Non voglio una casa gratis, voglio essere messa in condizione di potermi permettere un affitto. Non chiedo beneficenza, ma». Questo è l'appello disperato di, 50enne toscana edileggendario telecronista sportivo scomparso nel 2003. La donna, ormai da due settimane,, da quando è statadal proprietario dell'appartamento dove viveva in affitto., disoccupata, ha spiegato la sua vicenda anche in collegamento con Pomeriggio Cinque: «L'appartamento dove vivevo cadeva a pezzi, aveva bisogno di diverse opere di manutenzione e per mesi l'avevo fatto presente al proprietario, ma lui ha fatto orecchie da mercante. A quel punto ho smesso di pagare l'affitto, ma mi sono ritrovata sotto sfratto e». Per sopravvivere,si è affidata anche ai servizi sociali del Comune di Firenze, ma l'assistenza non è durata molto: «I volontari mi hanno sospeso gli alimenti, ho anche chiesto una sistemazione in unama mi hanno offerto solo un appartamento con cucina e bagno in comune con dei perfetti sconosciuti. Inoltre, per trasferirmi lì avrei dovuto abbandonare i miei cani».«Ioo che mi venga regalato qualcosa» - dichiara la donna, un po' emozionata dal fatto di essere in diretta - «Ho fatto molti lavori diversi nella vita, posso fare qualsiasi cosa.per tornare a permettermi un tetto, non posso vivere in macchina anche in inverno».