Laura uccisa dal papà, mamma Giovanna choc: «In paese mi guardano male, come fosse colpa mia»

Cinque anni fa una bambina di 11 anni,, fu uccisa a coltellate dal padre vicino a Catania: una tragedia che sconvolse tutta l’Italia, con la sorellina Marika che provò a difenderla e fu quasi uccisa anche lei, salvata dagli altri due fratelli più grandi, Andrea ed Emanuele. Il papà killer è stato condannato all’ergastolo in via definitiva: e dopo la sentenza della Cassazione, la madreha scritto una lettera al Corriere della Sera per raccontare quell’inferno e questi cinque anni di processo.Giovanna racconta infatti di quella che è stata la reazione della gente, dei conoscenti, della città o delle istituzioni, davanti al suo dramma. «Si chiamava Laura la mia bambina, la uccise a coltellate l’uomo che avrebbe dovuto proteggerla, suo padre - scrive Giovanna - Adesso che il processo è chiuso, so che la mia Lauretta avrà giustizia. Ma proprio adesso che dal punto di vista giudiziario tutto è compliuto, trovo la forza per fare qualche riflessione su altri temi che in questi anni ho taciuto».Contrariamente a quanto si pensa infatti, a quanto dice questa mamma non ha avuto alcun supporto dalla comunità del suo paesino, tutt’altro: «Mi avrebbe fatto piacere sentire il calore umano della gente - scrive - e invece ho vissuto questi cinque anni con la netta sensazione di essere una figura fastidiosa». Un esempio su tutti: al processo il Comune non si costituì parte civile, mentre due anni fa fu bocciata una mozione che ne chiedeva proprio l’impegno a costituirsi parte civile in eventuali altri procedimenti analoghi. «Sento addosso la certezza che se me ne stessi in un angolo, in silenzio, in tanti tirerebbero un sospiro di sollievo».«Quel che è peggio è che in alcuni sguardi leggo atti d’accusa: sono stata io ad aver armato la mano del mio ex marito, io ad essermi allontanata dopo aver scoperto che aveva un’altra», aggiunge. E ancora, altri esempi: nella scuola di Laura, ispirandosi ad un suo tema in cui immaginava di essere un seme, avevano piantato una magnolia in sua memoria. Magnolia che è stata distrutta, così come la foto di Laura piazzata vicino ad essa.«Un ragazzo in Comune ha chiesto permessi per organizzare un evento in memoria di Laura, gli hanno detto che è stata una violenza tra le mura domestiche e lì deve rimanere, racconta ancora Giovanna, secondo cui questo atteggiamento è una sorta di rispetto per la famiglia dell’assassino». Strano mondo, quello in cui una vittima deve scusarsi e sentirsi in colpa dopo aver perso una figlia in quel modo.