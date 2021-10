Laura Ziliani, a Storie Italiane il giallo dei materassi: «La mamma di Mirto voleva gestire il patrimonio»

A Storie Italiane ulteriori dettagli sulla vicenda di Laura Ziliani, mentre è in corso il processo al killer e all'ex marito di Ilenia Fabbri. Le due donne sono state uccise in circostanze diverse e in entrambi i casi si cerca di appurare tutta la verità. Per quanto riguarda il delitto di Temù spuntano sempre più dettagli sul rapporto tra le figlie e il fidanzato di una delle due, Mirto. Molto importante sarebbe anche il ruolo ricoperto dalla madre del musicista nella vicenda.

APPROFONDIMENTI BRESCIA Storie Italiane, Laura Ziliani uccisa per il suo patrimonio da 3... NUOVI SVILUPPI Laura Ziliani, la mail anonima a Storie Italiane: «In spalla... BRESCIA Chi l'ha Visto, la terza figlia di Laura Ziliani racconta delle...

Leggi anche > Nuovo agguato a Napoli: 23enne incensurato ucciso a colpi di arma da fuoco, killer in fuga

Laura Ziliani, la mamma di Mirto

Le figlie di Laura Ziliani e Mirto avrebbero ucciso Laura Ziliani soffocandola nel sonno per accapparrarsi l'eredità e il patrimonio immobiliare. Anche la mamma di Mirto era interessata alle case e da quanto sarebbe emerso dalle indagini avrebbe spinto il figlio a provvedere personalmente alla gestione. Un dettaglio in particolare suggerisce la sua intromissione: il giallo dei materassi.

Laura Ziliani, a Storie Italiane il giallo dei materassi

Una settimana dopo la scomparsa di Laura è arrivata a un'amica della vittima una e-mail di disdetta di un ordine di materassi. Una lettera anomala perché era stata Laura a volerli e l'ordine veniva cancellato solo pochi giorni dopo. I vecchi materassi erano stati buttati in discarica il giorno della scomparsa e si dava per scontato che sarebbe subentrata una nuova amministrazione delle case di proprietà di Laura.

Laura Ziliani, a Storie Italiane il giallo dei materassi

Nel contrordine della mamma di Mirto si legge che i materassi per il nuovo bed and breakfast non servono più. «All'epoca mi era sembrata una cortesia, ora mi sembra tutto strano», il commento dell'amica di Laura.