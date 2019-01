Mercoledì 30 Gennaio 2019, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 09:36

Tragico incidente sul lavoro. Muore, Armando De Angelis, pensionato 83enne per politraumi, cadendo dal tetto di un capannone industriale lungo la Bonifica del Tronto, nel territorio comunale di Controguerra. Stando ad una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine, il pensionato stava lavorando sul tetto, anche se non è ancora stata ancora chiarita la sua posizione lavorativa. Armando De Angelis è scivolato, cadendo dall’altezza di cinque metri, battendo in modo violento la testa. Tra i primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro che si sono subito resi conto della gravità dei traumi riportati, soprattutto alla testa. Quando sono arrivati sul posto i volontari della Croce Verde e il medico del 118, a quest'ultimo non è rimasto altro che constatarne il decesso. L'operaio è in pratica morto quasi sul colpo.