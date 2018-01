Lavoro, record storico di occupati: ma è scontro sulle cifre dell'Istat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 08:16

Mai così tanti italiani con un posto dal 1977. Il mercato del lavoro, anche se afflitto da contraddizioni e problemi ancora molto duri da superare, offre segnali di riscossa. Istat segnala che a novembre 2017 gli occupati toccano la quota record di 23 milioni e 183 milioni di unità. Si tratta, appunto, del massimo risultato dall'inizio delle serie storiche, iniziate esattamente 40 anni fa. Come a dire che, in mancanza di dati antecedenti, potrebbe trattarsi di un dato ancora migliore di quanto appare. Il tasso di occupazione sale di 0,2 punti percentuali al 58,4% e gli occupati risultano in aumento di 65 mila unità (+0,3%) rispetto a ottobre e di 345 mila unità (+1,5%) rispetto a novembre 2016. I numeri, tuttavia, fanno emergere un elemento ormai chiaro da diversi mesi: la diffusione quasi senza controllo del precariato. Con il progressivo taglio degli incentivi statali sulle assunzioni, infatti, l'aumento degli occupati (ma tra i lavoratori autonomi si registra un calo di 152 mila unità) si concentra tra i lavoratori dipendenti (+497 mila), ma in 450 mila casi si tratta di contratti a termine contro l'incremento di appena 48 mila rapporti stabili. In pratica, solo un nuovo contratto ogni dieci è a tempo indeterminato.Ad ogni modo, rispetto a febbraio 2014 sono 1 milione e 29 mila i posti di lavoro aggiuntivi, di cui 541 mila permanenti. Entrando più nel dettaglio, in valori assoluti, aumentano soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+396 mila) ma anche i 15-34enni (+110 mila), mentre calano i 35-49enni (-161 mila). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-7,8%, -243 mila) sia gli inattivi (-1,3%, -173 mila). Record storico anche per il tasso di occupazione femminile che si attesta al 49,2%.