Frosinone, muore schiacciato dal trattore vicino casa: la tragedia a Ceccano

A Ceccano se n’è andato tragicamente un grande lavoratore. Vincenzo Ceccarelli, 61enne titolare di un’impresa edile, è morto schiacciato sotto al suo trattore intorno all’ora di pranzo. Era una persona molto conosciuta e benvoluta nella cittadina ciociara, specie nella periferica contrada di Colle Leo. Proprio lì, nel terreno adiacente alla propria abitazione di campagna, è avvenuto l’incidente agricolo mortale.

Ceccarelli era intento ad arare il suo terreno di proprietà. Improvvisamente, per via un dislivello eccessivo di un’area rialzata, il trattore gli si è ribaltato praticamente addosso. A nulla, purtroppo, è valsa la chiamata al 118.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica. Nel mentre è stato immediatamente allertato il servizio di eliambulanza per il potenziale trasferimento in un ospedale specializzato. Non sono di certo quelle strade e zone favorevoli a un agevole intervento dei sanitari. Vani gli iniziali tentativi di rianimazione. L’eco fast, l’ecografo veloce in dotazione alla medicina d’urgenza, non ha riscontrato alcuna attività cardiaca. Al medico, in servizio con l’elisoccorso, non è rimasto che constatare il decesso alle ore 14.10. L’uomo, con tutta probabilità, è morto sul colpo. La morte, così com’è stata refertata, è sopraggiunta a causa del tremendo trauma da schiacciamento. Per i consueti rilievi sono intervenuti i carabinieri attivi nel comando cittadino.

La salma, vista la morte accidentale, è stata subito dissequestrata per consentire la celebrazione dei funerali. L’estremo saluto a Vincenzo Ceccarelli, tra l’immenso dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi cari e amici, è stato fissato per domani alle 10.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo. La comunità di Ceccano, in particolar modo la sua contrada, si sono stretti attorno al dolore dei familiari dopo l’annuncio della tragica scomparsa dello stimato sessantunenne.