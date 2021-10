Frosinone, sorprende i ladri nella villetta: spara col fucile e uccide un malvivente

Omicidio a Santopadre poco fa: un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto nel paese a cavallo tra il Sorano e la Val di Comino. Al momento sono in corso le indagini per capire per quale ragione sia avvenuta la tragedia.

APPROFONDIMENTI VEDELAGO Sparò e uccise un ladro in fuga, vigilante condannato a nove... AREZZO Uccise un ladro, archiviato il caso di Fredy Pacini:...

Stando ai primi accertamenti, il proprietario di casa avrebbe sorpreso un paio di persone che cercavano di entrare nell'abitazione e a quel punto è partita una fucilata. A rimanere ucciso è stato uno dei due che l'uomo, un tabaccaio, ha visto all'interno del perimetro dell'edificio. Il cadevere si trova nel giardino dell'abitazione.