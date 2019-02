rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e un inglese. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia. Domani allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio- Siviglia. Quattro accoltellati in una maxitra ultrà scoppiata in pieno centro aprima di. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e un inglese. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia. Domani allo stadio Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio- Siviglia.

Questa sembra una scena di guerriglia.

Anzi, è stata una guerra.

Nel rione Monti, nel cuore di #Roma

Tifosi accoltellati

Uno è grave.#LazioSiviglia@RiprendRoma @romafaschifo pic.twitter.com/t8z4AKcgtq — Michele Galvani (@GalvaniM) 13 febbraio 2019

La rissa sarebbe scoppiata intorno alle 21.30 in via Leonina e avrebbe coinvolto circa 40 persone. I due tifosi spagnoli feriti sono stati soccorsi in un ristorante dove si erano rifugiati mentre l'inglese in strada.

