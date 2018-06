Stadio di Roma, fondi a Lega e 5 Stelle. Parnasi: «Se vincono è fatta». Le cene con Giorgetti e il prelato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Giugno 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 11:12

ROMA Una dote, di certo, a Luca Parnasi non mancava: il fiuto, anche in politica. E così già a gennaio scorso ipotizzava, e sperava in un'alleanza Lega-cinquestelle. Amico e finanziatore della prima e, come dice al telefono, «sodale» dei secondi. La rete dell'imprenditore, ora in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, copriva comunque l'intero arco costituzionale. Anche se i rapporti più forti erano con la Lega.È gennaio, Parnasi è preoccupato per l'atteggiamento dei Cinquestelle, che devono sostenerlo fino alla fine dell'iter dello Stadio di Tor di Valle e per progetti futuri, ma sa che oramai si è accreditato: «Questi sono Cinquestelle, irresponsabili e se ne fregano, ora come andiamo alle elezioni? Noi in questo momento con i 5 Stelle abbiamo una forte credibilità, incontrerò anche la Lombardi e secondo me, se vuoi la previsione di Luca Parnasi? C'è un rischio altissimo che questi facciamo il Governo, magari con Matteo Salvini insieme, e quindi noi potremmo pure avere... incrociamo le dita, silenziosamente, senza sbandierarlo, un grande rapporto».