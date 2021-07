Lecce, cade dal balcone del secondo piano: bambina di 10 anni ricoverata al Fazzi

Un volo dal balcone al secondo piano della sua abitazione. E' accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte a Lecce nel quartiere Stadio quando una bambina di 10 anni è volata giù in strada.

I fatti

La bambina, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal balcone del secondo piano nei pressi di piazzale San Pio, nella zona stadio di Lecce. La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ora è intubata, ma non sembra essere in pericolo di vita. La piccola, che ha riportato alcune fratture ai polsi e alla mandibola. A soccorrerla è stato un passante. A quanto si apprende, la bambina era nella sua cameretta con la sorellina più piccola. I loro genitori erano in cucina e non si sarebbero accorti di nulla. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, potrebbe essersi trattato dell'epilogo di

un "tragico gioco", perché sul balcone sarebbe stato trovato uno sgabello.