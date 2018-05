Lecce, bimbo malato di diabete ammesso a scuola solo se la madre resta ad assisterlo

Un bambino di 9 anni è stato rifiutato per alcuni giorni dalla scuola elementare che frequentava perché diabetico: è stato ammesso solo martedì scorso, a condizione che la madre lo assista durante l'intero orario scolastico. A denunciarlo è la mamma, che ha anche sporto querela contro la scuola, un istituto comprensivo del Basso Salento. La scuola però, tramite la dirigente, risponde di non aver «mai negato l'accesso all'alunno. Non eravamo preparati a gestire eventuali emergenze e abbiamo chiesto tempo».



La vicenda è iniziata il 9 aprile scorso e soltanto l'8 maggio il bambino ha ripreso a seguire le lezioni, con la condizione che la mamma resti tutto il giorno con lui per il monitoraggio della glicemia. A sostegno della famiglia si sono mobilitati nei giorni scorsi il sindaco della città, l'APDS Onlus di Lecce (Associazione Pediatrica Diabetici del Salento), servizi sociali, Asl ed è stato informato l'Ufficio Scolastico Regionale. Il bimbo, figlio di una coppia di origini marocchine, aveva iniziato la terza elementare a settembre. Ha un fratellino più piccolo autistico che frequenta la stessa scuola. Il 9 aprile scorso ha avuto l'esordio del diabete di tipo 1. Dopo un breve ricovero è tornato a casa il 17 aprile e a scuola il 23 dove, però, è stato rifiutato per via della patologia. La scuola, è stato detto alla famiglia, non era in grado di prendersi cura del bambino in caso di una crisi o di una emergenza sanitaria. In alcune occasioni sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118 per i violenti litigi tra la mamma e un'insegnante, quest'ultima finita per ben due volte al pronto soccorso con crisi di panico. La vicenda ha preso quindi le vie legali con la docente che ha denunciato la signora e lei che a sua volta ha denunciato l'intera questione alle forze dell'ordine. Dopo diversi incontri fra la scuola e tutte le istituzioni interessate, il bambino è finalmente tornato a scuola martedì.



«Quando i suoi compagni di classe lo hanno visto, lo hanno abbracciato - racconta la donna - ma lui continua a chiedermi perché lo abbiano cacciato. Lo hanno fatto sentire strano, malato e diverso dagli altri bambini e questo, da mamma, fa male». «Il rientro a scuola di un bambino dopo l'esordio del diabete di tipo 1 dovrebbe rappresentare il ritorno alla normalità dopo l'impatto devastante che tale esordio ha avuto sul piccolo e sulla sua famiglia. Quindi - spiega Francesco Medina, presidente APDS Onlus - dovrebbe essere garantito il rientro in un ambiente scolastico sereno e in condizioni di sicurezza. Invece, il bambino e la sua famiglia si sono trovati in una condizione di non accettazione, di non inclusione, in definitiva si sono sentiti abbandonati dall'istituzione scolastica».



«La signora ha trovato sempre nella nostra scuola le porte aperte e nella mia persona accoglienza e assistenza» spiega la dirigente scolastica. «Dopo una lunga assenza, si è presentata con il bambino senza prima avvisarci della nuova situazione, pretendendo che fosse la scuola ad assicurare la necessaria assistenza, ma noi non eravamo preparati. Ho subito scritto alla Asl, ho chiesto all'amministrazione comunale un tavolo tecnico e sto predisponendo una circolare per chiedere al mio personale scolastico la disponibilità a formarsi per garantire un'assistenza adeguata, ma queste cose richiedono tempo. Nella nostra scuola abbiamo una forte presenza di stranieri e disabili e non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno alle loro famiglie. La mamma si fidi della scuola, di chi l'ha sempre aiutata fino ad oggi».

Giovedì 10 Maggio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 10:53

