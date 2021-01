Tamponamento fatale fra tre auto: perde la vita un 52enne di Lecce. Era stato direttore di una Sala Bingo

Un tamponamento violentissimo e fatale: è morto così Antonio Fumarola, 52 anni, di Lecce. L'uomo da tempo viveva in provincia di Reggio Emilia, a Reggiolo e ieri si trovava alla guida della sua Fiat Punto quando si è verificato l'incidente. I soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto, si sono rivelati inutili.

Ex direttore della Sala Bingo “Due Stelle” del suo comune di residenza, da 5 anni impiegato nel settore qualità presso l’azienda Zanotti-aykin, Fumarola percorreva via Cattanea, al confine tra l’Emilia Romagna e la Lombardia, a cavallo tra i comuni di Reggiolo e Gonzaga, intorno alle 18 di ieri, quando si è verificato l'impatto fra la Punto, una Renault Captur e una Opel Zafira. I conducenti di questi due veicoli - una donna di 41 anni e un 25enne di nazionalità pakistana – sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La donna versa in gravi condizioni; meno gravi le ferite del più giovane. Fumarola, purtroppo, è deceduto sul colpo.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, la Municipale della Bassa Reggiana.

