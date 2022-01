Lecce, la sciarpa prende fuoco mentre cucina: Luigia muore, avvolta dalle fiamme, a 86 anni

La sua sciarpa ha preso fuoco mentre cucinava e l'anziana signora è stata avvolta dalle fiamme. Luigia Paola Greco, 86enne di Squinzano, in privincia di Lecce, è morta a causa di un tragico incidente domestico.

La donna si trovava sola in casa, quando la fiamma del fornello ha intaccato la sciarpa che ha preso fuoco immediatamente. Per Luigia non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, ma al loro arrivo la donna era già deceduta, avvolta dalle fiamme.