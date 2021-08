Lecce, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro: ferito un 28enne

Ha perso il controllo della sua Skoda Fabia, finendo contro il muro di recinzione di una abitazione e ribaltandosi: paura questa mattina, intorno alle 7.30, all'incrocio fra via Puglia e viale Rossini, a Lecce, proprio vicino alla rotatoria. Ferito il conducente della vettura, L.C., 28 anni, di Merine, frazione di Lizzanello.

Nell'impatto, violentissimo, l'auto ha abbattuto ben sette metri del muro contro il quale è andata a sbattere. Sul posto, per i rilievi e i soccorsi del caso, gli agenti della Municipale del capoluogo e un'ambulanza del 118. Il 28enne è stato infatti trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe da Copertino: non corre pericolo di vita.

L'altro sinistro

Un altro incidente si è verificato in mattinata sempre in territorio di Lecce, precisamente lungo la strada statale 101 che collega il capoluogo del Salento a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per le tangenziali. Nessun ferito, ma solo un grande spavento e qualche rallentamento alla circolazione stradale, intensa in questo ultimo scampolo di agosto.