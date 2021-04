Le spruzza in faccia il disinfettante: «Vattene, alle prostitute questi servizi non li faccio». Commessa caccia giovane colombiana dalla cartoleria

«Alle prostitute questi servizi non li faccio»: con queste parole una commessa di una cartoleria del centro di Lecce avrebbe voluto mettere alla porta una ragazza colombiana che chiedeva di inviare denaro a casa con il servizio MoneyGram.

Prima gli insulti, poi il disinfettante addosso

«Vai fuori dal negozio, portate le malattie» , avrebbe replicato la commessa davanti all'insistenza della ragazza. E infine le ha spruzzato addosso il disinfettante usato per igienizzare le superfici. Prima da sotto la fessura dello schermo in plexiglass e poi direttamente in faccia uscendo dalla postazione di lavoro.