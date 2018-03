Neonato muore in reparto a 2 mesi: aperta inchiesta, 6 medici indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 19 Marzo 2018, 05:30 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla gioia della vita allo strazio della morte. Tutto in poco più di due mesi. E’ deceduto l’altro ieri notte al “Vito Fazzi” di Lecce il bimbo di Copertino nato il 15 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “San Giuseppe” del suo paese. Una vita breve e segnata subito da complicanze post parto. In particolare, una febbre alta e persistente che attanagliò anche la giovane madre. C’è un’inchiesta della Procura di Lecce. In...