Leda Grotta muore di Covid in 24 ore: la pizza con le amiche, poi il contagio. Era vaccinata con due dosi

Neppure un giorno di degenza in ospedale. E' mancata nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, in meno di 24 ore Leda Grotta, 87 anni, notissima commerciante moglianese. Aveva contratto il Covid due settimane prima durante una pizza tra amici. «È stata una cosa improvvisa - spiega la figlia Laura -, aveva il Covid da due settimane, sembrava in miglioramento ma ad un certo punto le è salita la febbre. Così abbiamo dovuto ricoverarla e nel giro di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati