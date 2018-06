«Legittima difesa subito», scontro nel governo: Bonafede frena Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

A scoprire un'altra crepa tra le due anime del Governo è il primo rapporto di Censis e Federsicurezza sulla criminalità: nonostante i reati siano diminuiti, la paura cresce e quattro italiani su dieci vorrebbero armarsi per farsi giustizia da soli. Molti lo hanno già fatto, quasi 4,5 milioni posseggono già un'arma. Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini non perde l'occasione e twitta: «Una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene nelle proprie case è una nostra priorità».Ma in casa Cinquestelle l'urgenza non si avverte affatto. E da via Arenula, ministero in mano al pentastellato Alfonso Bonafede, fanno sapere che le priorità sono altre, anche perché a proteggere i cittadini, dicono, dovrebbe essere lo Stato. La riforma della legge sulla legittima difesa è nel contratto di governo, si farà, ma i tempi sono tutt'altro che prossimi. Atteggiamento che contrasta con le certezze del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni che ha depositato una proposta di legge per riformare il codice penale e consentire una difesa sempre legittima agli italiani.