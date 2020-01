Lei lo lascia, lui la minaccia armato di coltello: arrestato

«Venite mi vuole ammazzare, un ragazzo con un coltello mi minaccia di morte»: Questo l'accorato allarme di una donna arrivato al centralino della polizia l’altro giorno ad Avezzano. Un giovane, impazzito per essere stato lasciato, minacciava la sua ex armato di coltello davanti agli uffici dell’Inps. Il ventiduenne, di Scurcola Marsicana, difeso dall’avvocato Mario Del Pretaro, è finito agli arresti domiciliari, dopo aver tentato di aggredire la giovane e dopo averla minaccia con un coltello lungo 11 centimetri.



A scatenare l'ira del ragazzo la fine di un rapporto amorevole durato solo alcuni mesi. E l'altro giorno ha seguito l'ex per tutto il pomeriggio e ha tentato di avvicinarla, ma la donna impaurita si è chiusa in macchina e ha chiesto aiuto al 113. Immediatamente sul posto è arrivata una pattuglia della squadra anticrimine che, guidata dalle indicazioni fornite in diretta dalla donna, ha subito individuato il giovane e, a qualche metro di distanza la vittima, ancora al telefono che parlava con l'operatore di polizia. L'uomo, prontamente bloccato ed identificato, è stato trovato in possesso del coltello da cucina, nascosto nella tasca . Entrambi sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato di polizia , dove la donna, ha raccontato il suo dramma. Il giovane è stato arrestato.