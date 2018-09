Lenti a contatto, paura per la nuova infezione: «Si diventa ciechi, casi in rapido aumento»

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 12:37

Scatta l'tra i portatori diper lo scoppio di unache può causare. L'infezione è denominatae provoca l'infiammazione della superficie anteriore dell'occhio, e le persone che portano le lenti a contatto, soprattutto usa e getta, sono i casi maggiormente a rischio.Gli esperti invitano chi le utilizza ad abbandonare qualsiasi cattive abitudini igieniche durante la gestione delle lenti, perché questo può aumentare il rischio di contaminazione. Anche fare la doccia o nuotare in piscina mentre le si indossano rappresenta un fattore di alto rischio.Dopo aver contratto la malattia i pazienti rimangono con meno del 25% della vista, mentre nei casi più gravi diventano ciechi. Il Moorfields Eye Hospital di Londra ha registrato un preoccupante aumento del numero di casi di malattia dal 2011 ad oggi. Secondo un nuovo studio pubblicato sul British Journal of Ophthalmology, tra il 2000 e il 2003 furono registrati da otto a dieci casi all'anno. Negli utlimi cinque anni il dato è aumentato tra 35 ai 65 all'anno.Il professor John Dart, dell'UCL Institute of Ophthalmology e Moorfields Eye Hospital, ha dichiarato: «Le persone che indossano lenti a contatto usa e getta devono assicurarsi di lavarsi e asciugarsi accuratamente le mani prima di maneggiarle ed evitare di indossarle mentre si nuota, mentre si lavano il viso o mentre si fa il bagno».