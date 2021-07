LENTIAI (BELLUNO) - Incidente alle 4.42 di domenica 18 luglio a Lentiai, in provincia di Belluno. I pompieri sono intervenuti sulla SP1bis via Vittorio Veneto al Km 0+500 per un'auto uscita di strada autonomamente. A bordo dell'autovettura due occupanti, autista illeso e ferita la passeggera.