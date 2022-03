Leonardo Gessaga prende la moto del padre e si schianta nel cantiere: la tragica corsa a 16 anni

Ha lottato tenacemente per un giorno e mezzo nel letto del reparto rianimazione all'ospedale Niguarda. Ma le ferite erano troppo gravi e Leonardo Gessaga non c'è la fatta a sopravvivere. È morto ieri mattina, aveva 16 anni e una grande passione per i motori. Sognava di diventare pilota e proprio un incidente in moto, sabato verso le sette di sera in provincia di Monza e Brianza, lo ha ucciso. Si è schiantato in sella a un'Honda CRF 250 che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati