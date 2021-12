Letizia Perna, no vax ricoverata per Covid: rifiuta le cure dei medici e muore a 59 anni

Letizia Perna, agente immobiliare molto conosciuta in provincia di Livorno per la sua attività, che svolgeva principalmente tra Cecina, Rosignano e Castiglioncello, è morta in seguito al ricovero per Covid. No vax convinta, durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso.

APPROFONDIMENTI PUGNO DURO Google ai dipendenti no vax: «Se non vi vaccinate, niente... PORDENONE Puzzer, foglio di via da Pordenone: il leader No Green pass ha... TELEVISIONE Sileri a DiMartedì zittisce il prof no Vax: «Non sa...

No vax morta dopo il ricovero

La donna era stata ricoverata all'ospedale di Livorno una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid dell'ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta.

Toscana, altri 7 decessi

In Toscana sono 312.243 i casi di positività al Coronavirus, 1036 in più rispetto a ieri (989 confermati con tampone molecolare e 47 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 7 decessi - 2 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni, residenti nelle province di Siena (2), Pistoia, Pisa, Livorno, Grosseto e 1 fuori Toscana - che porta il totale a 7.468 morti da inizio pandemia. In crescita i ricoveri: sono 371, 12 in più rispetto a ieri, di cui 48 in terapia intensiva, 1 in più. Questi alcuni dati diffusi Regione. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.042 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 13.733, +3,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 13.362 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (426 in più rispetto a ieri, più 3,3%). Sono 27.893 (544 in più rispetto a ieri, più 2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 267 casi in più rispetto a ieri, Prato 30, Pistoia 100, Massa Carrara 50, Lucca 96, Pisa 106, Livorno 119, Arezzo 132, Siena 59, Grosseto 77.