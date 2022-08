Lettino finisce sui binari del treno in Liguria per le raffiche di vento, circolazione sospesa

Un lettino è finito sui binari nella tratta fra Albenga e Loano, in Liguria, a causa di un violento nubifragio che sta interessando la zona. La Rete Ferroviaria Italiana ha dovuto sospendere la circolazione dei treni tra Albenga e Loano a causa di danni alla linea di alimentazione elettrica.

How to give me a crisis: lawnchairs thrown onto railway powerlines (Albenga, Liguria today) pic.twitter.com/2RZpaiPTkX

— Pavanator (@PavanFederico00) August 30, 2022