Una bimba di 10 anni, affetta da leucemia e ricoverata in oncoematologia pediatrica a Padova, è morta ieri, 15 giugno, e per la vicenda la procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A presentare l'esposto alla Procura della Repubblica della città del Santo è stata la famiglia, residente a Occhiobello.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati