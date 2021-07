Libero De Rienzo, come è morto? Attesa per i test tossicologici (previsti lunedì)

Sul corpo dell'attore Libero De Rienzo sarà effettuata l'autopsia. Lunedì i pm affideranno l'incarico. Si vogliono capire le cause che hanno portato alla morte del 44enne, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma giovedì sera. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, e coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e dal sostituto Francesco Minisci, si procede per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Per questo, oltre all'autopsia, saranno eseguiti anche gli esami tossicologici.

