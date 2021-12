Libero De Rienzo, l'attore morto: rinviato a giudizio il pusher che gli diede la droga

È stato rinviato a giudizio dal gup di Roma il gambiano Mustafa Minte Lamin, di 32 anni, accusato di aver ceduto droga all'attore Libero De Rienzo, morto il 15 luglio scorso per un'overdose di eroina nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, nella Capitale.

La Procura di Roma, con il pm Francesco Minisci, a settembre scorso aveva chiuso le indagini sulla morte dell'attore, contestando al pusher le accuse di morte come conseguenza di altro reato, detenzione e cessione di stupefacenti. L'uomo è accusato di aver ceduto droga oltre all'attore anche ad altre cinque persone. Il reato di morte come conseguenza di altro reato è stato contestato alla luce del nesso emerso tra la cessione dell'eroina e il decesso di Rienzo. Il processo è stato fissato per il prossimo 6 aprile davanti al giudice monocratico.

