Fugge dalla libreria con un volume nascosto, inseguito e fermato: 52enne ladro seriale di libri

PADOVA - In fuga con 13 volumi da una libreria in zona Duomo, ladro di cultura indagato per furto aggravato dalla Polizia: martedì pomeriggio, una Volante è intervenuta presso una libreria in zona Duomo per un furto di libri. Il dipendente ha riferito agli agenti, immediatamente giunti sul posto, che poco prima aveva notato un uomo che si aggirava tra gli scaffali con fare furtivo, soffermandosi in particolare sul testo “Lezioni di letteratura russa”. Vedendo l’uomo uscire frettolosamente dalla libreria e appurando la mancanza del libro dallo scaffale, il dipendente lo ha raggiunto chiedendogli spiegazioni, ma quest’ultimo si dava alla fuga, dileguandosi tra i passanti.

Il dipendente si è quindi messo all’inseguimento del malvivente, allertando nel frattempo il 113. Perlustrando tutte le vie limitrofe e grazie alla descrizione del malvivente fornit, dagli operatori radio e dai passanti, gli agenti hanno rintracciato l’uomo in fuga, un 52enne padovano, in via Zabarella.



La refurtiva, invece, contenuta in una borsa di supermercato e consistente non solo nel libro di letteratura russa, ma anche in altri 12 volumi di differenti argomenti universitari, è stata recuperata dagli agenti in via dei Fabbri, dove l’uomo l’aveva lasciata cadere, del valore complessivo di 243 euro. Il 52enne è stato accompagnato in Questura e indagato per tentato furto aggravato.