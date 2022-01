Liliana Resinovich, lo sfogo del marito: «Non si è uccisa. La polizia sta per chiudere il cerchio»

«Per me Liliana non si è suicidata. Se così fosse, vuol dire che non ho visto un malessere che lei stava attraversando. Spero che sia ancora viva. Secondo me la polizia chiuderà il cerchio a breve». Sono le parole di Sebastiano Visintin, 72 anni, marito di Liliana Resinovich, 63 anni, la donna scomparsa dal 14 dicembre e il cui cadavere corrisponderebbe a quello trovato mercoledì pomeriggio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico a Trieste....

