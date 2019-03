Shoah

Venerdì 8 Marzo 2019, 21:14 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2019 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La senatrice a vitaha rivelato di aver ricevuto. Parlando nel corso di un convegno all'Accademia dei Lincei, la, sopravvissuta all'esperienza dei lager, ha detto di essere stata destinataria di messaggi d'odio, come«Esprimo solidarietà e vicinanza alla senatrice Liliana Segre per le minacce subite proprio in un giorno nel quale, per il suo coraggio e la sua tenacia di testimone dell’Olocausto, avrebbe dovuto essere invece celebrata tra le donne che onorano il nostro Paese. Dobbiamo lavorare tutti assieme affinché i germi dell’antisemitismo, dell’odio e dell’intolleranza vengano estirpati per sempre dalla nostra società» ha commentato la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.