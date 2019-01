Terribile gesto di autolesionismo per una controversa storia d'amore: un giovane di 24 anni si è dato fuoco per strada la notte scorsa dopo una lite con la fidanzata a Melegnano, nel Milanese, ed è ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni di primo e secondo grado sul 40% del corpo ma non è in pericolo di vita.



L'episodio è avvenuto intorno alle 4 in un via del paese, sotto casa della donna. Il romeno aveva portato con sé una tanica di benzina. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di san Donato che sono riusciti a togliergli il giubbotto in fiamme evitando così conseguenze peggiori.

Venerdì 4 Gennaio 2019, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 09:59

