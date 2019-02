Picchia la moglie, lei scappa con il figlio e lui si uccide: choc nel Padovano

Litiga con la, lei scappa e lui si ammazza. L'uomo, 47 anni, si è sparato alla testa dopo un violento litigio con la moglie. La donna dopo il litigio era fuggita. È accaduto nella frazione di San Michele delle Abbadesse, nel comune di(Padova).La donna, di 40 anni, è fuggita di casa con il bimbo di 4 anni in braccio, spaventata per la violenza del compagno. Si è così rifugiata a casa dei vicini, ai quali ha chiesto di chiamare i carabinieri. Prima dell'arrivo dei militari, uno dei vicini è entrato in casa per parlare con l'uomo, probabilmente per convincerlo a calmarsi, ma lo ha trovato a terra, ucciso da un colpo di pistola che si era sparato al capo.