Lite fra nomadi alle nozze tra una 14enne e un 15enne: i parenti dello sposo sparano

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la 14enne e la madre di 47 anni hanno avuto una accesa discussione con i parenti del futuro marito nella loro abitazione di Sesto, durante la quale sono state aggredite fisicamente. Il capofamiglia di 51 anni ha caricato entrambe sull'auto per accompagnarle all'ospedale Bassini e poco dopo si è accorto di essere seguito da un'auto con a bordo i parenti del ragazzo. Questi ultimi, durante l'inseguimento, hanno esploso quattro colpi di pistola ma solo uno è andato a segno e ha infranto il fanalino posteriore della vettura.

Due persone sono state indagate per tentato omicidio per un grave episodio avvenuto la notte scorsa a Sesto San Giovanni, in provincia di. Si è conclusa a colpi di arma da fuoco una lite tra nomadi per il matrimonio tra una ragazzina di 14 anni e un 15enne. Durante un inseguimento, i parenti del 15enne hanno esploso quattro colpi di pistola contro l'auto dei genitori della 14enne ma solo uno è andato a segno e ha infranto il fanalino posteriore della vettura.