PADOVA - Tragedia sfiorata ieri sera a S. Giustina in Colle. Un 41enne romeno residente in paese nel parcheggio di un ristorante ha litigato per futili motivicon due connazionali di 29 e 30 anni, residenti fuori orivincia (Sassari e Treviso). Li ha quindi minacciati con un’ascia: uno dei due ha reagito bloccandolo e si è lievemente ferito a un braccio.

Intervenuti i carabinieri hanno sequestrato l’ascia e denunciato il 41enne.