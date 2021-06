Un ragazzo di 23 anni rischia di annegare: è in prognosi riservata

Paura, domenica pomeriggio, lungo il litorale di Fondi: un ragazzo ha rischiato di annegare. Si tratta di un 23enne di origine nigeriana, recatosi al mare con un gruppo di amici. L’allarme è scattato poco dopo le 17 nell’area di via Ponte Baratta, vedendo secondo le ricostruzioni il provvidenziale intervento di un bagnino del lido Ippocampo Beach Club.

Il 23enne, rimasto a galla a fatica, una volta tratto in salvo è stato affidato al personale sanitario della Centro Italia Soccorsi e della Heart Life Croce Amica.

A seguire, si è reso necessario un trasferimento in codice rosso presso l’ospedale Fiorini di Terracina, vedendo il giovane ricoverato in prognosi riservata. Nonostante l’acqua nei polmoni, il respiro affannoso e i ripetuti momenti di assenza, non sarebbe in pericolo di vita. Non è escluso che l'accaduto sia addebitabile a un improvviso malore.