Liverpool-Roma, arrestati due tifosi giallorossi: «Hanno quasi ucciso un 53enne dei Reds»

Mercoledì 25 Aprile 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 09:41

Due tifosi romanifigurano tra le nove persone che sono state arrestate dopo gli incidenti avvenuti ieri a Liverpool in occasione dell'andata di semifinale di Champions tra la squadra inglese e la Roma. Il capo della polizia di Liverpool, Dave Charnock, citato dai media britannici, ha riferito che i due giovani romani, "di 25 e 26 anni, sono stati arrestati con il sospetto di tentato omicidio" nei confronti di un 53enne tifoso del Liverpool, che è stato ricoverato in ospedale, dove versa "in condizioni critiche".