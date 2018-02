Uccide la ex moglie a coltellate, poi si suicida in bagno: orrore nello studio di un dentista

Ennesimo caso di omicidio-suicidio, con una donna tra le vittime. Un uomo avrebbe ucciso la ex moglie con un'arma da taglio, per poi togliersi la vita, in uno studio dentistico in piazza Attias a Livorno. È questa l'ipotesi dei carabinieri dopo il rinvenimento stamani dei due cadaveri. La vittima è Francesca Citi, 45 anni, assistente del medico.



A colpirla a morte sarebbe stato l'ex marito, Massimiliano Pagnoni, che sarebbe andato allo studio, oggi chiuso, facendosi aprire la porta dalla ex moglie. I due avrebbero iniziato a discutere vivacemente: al culmine della lite, l'uomo avrebbe preso un coltello, uccidendola, per poi suicidarsi in bagno.



A trovarla ormai priva di vita in un lago di sangue è stato l'attuale compagno che era andato a cercare la donna perché non rispondeva al telefono. Arrivato nello studio dentistico è riuscito a entrare insieme a un amico e l'ha trovata ormai priva di vita. Poi sono intervenuti i carabinieri che si sono accorti che la porta del bagno dello studio era chiusa dall'interno con la luce accesa. Aperta la porta hanno trovato il secondo cadavere che il compagno ha riconosciuto come l' ex marito.

Martedì 13 Febbraio 2018, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 15:54

