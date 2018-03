Un'esplosione si è verificata in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, provocando due morti. Sul posto sono già arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze: secondo alcuni testimoni ci sarebbero alcuni operai feriti. La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata.

I due morti sono operai e ci sarebbe anche un ferito grave. Secondo le prime informazioni i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona anche se non sì è sviluppato alcun incendio. Il serbatoio dopo l'esplosione si è inclinato.

Mercoledì 28 Marzo 2018, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA