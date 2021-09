Livorno, maxi rissa tra gang: coltelli, spranghe, spade e anche una pistola

Maxi rissa in pieno centro a Livorno. Nel cuore della città con tanto di spranghe, coltelli, spade e persino una pistola. È accaduto ieri sera a Livorno, dove due opposte fazioni di nord africani, circa 40 persone in tutto, si sono scontrate violentemente.

Hanno seminato il terrore tra i residenti. Diversi sono stati i feriti, di cui 4 sono stati ricoverati in ospedale e uno di loro è grave.

Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla follia, le due gang avrebbero iniziato a scontrarsi attorno alle 21.30 con calci, pugni, coltellate, sprangate e addirittura una spada. Molti cittadini racccontano di aver sentito chiaramente un colpo di arma da fuoco: non è ancora chiaro se si tratti di una scacciacani, la stessa che in un filmato che gira sui social viene puntata da uno dei contendenti verso il gruppo rivale, oppure di una vera e propria pistola.

Alcuni bossoli sono infatti stati rinvenuti sull’asfalto nelle ore successive. Ora starà agli investigatori fare chiarezza su questo aspetto così come sulle dinamiche della vicenda: si ipotizza che alla base di tutto ci sia un regolamento di conti.

A dare l'allarme sono stati i residenti impauriti dalla guerriglia scoppiata nella città. All'arrivo delle volanti dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza sono arrivati sul posto si è scatenato il fuggi fuggi generale e la rissa si è spostata altrove, dove è proseguita per qualche minuto prima che le autorità arrivassero anche lì.

Come riportato da Il Telegrafo, il bilancio complessivo parla di almeno quattro feriti, di cui due uomini tunisini entrambi con lesioni compatibili con una colluttazione che sono stati accompagnati all’ospedale. Una terza persona presentava invece una ferita da arma da taglio, che gli è valsa un ricovero in pronto soccorso con codice rosso. Intanto, via Buontalenti è stata devastata, con i tavolini dei locali rotti utilizzati come armi e gravi danneggiamenti ad auto e scooter parcheggiati nella zona.

«Hanno preso tutto quello che gli capitava sotto mano e se lo sono tirato», hanno raccontato ancora spaventati alcuni dei cittadini che hanno assistito alla scena: «Abbiamo visto coltelli, spade e ad un certo punto uno dei contendenti ha tirato fuori una pistola e ha sparato. Scene mai viste».